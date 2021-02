"Je vais me rebeller. Je n’accepte plus que mes enfants soient privés de tout contact à l’âge où leur histoire commence. Pour la première fois de ma vie, je vais me lever. Je vais franchir calmement la ligne rouge tracée par la peur”…

Ces mots, ce sont ceux publiés par Philippe, sur Facebook, le 3 février dernier. Avec Virginie, mère de deux grandes filles, cet architecte namurois et quant à lui père de 4 grands enfants, a décidé de ne plus rester passif face à une politique qui, estime-il, met en péril toute une génération. “À l’âge où le monde devrait leur ouvrir ses portes, à l’âge des découvertes, à cet âge où j’ai choisi de devenir architecte pour apporter ma pierre à notre société, eux sont paralysés par des principes de précaution qui leur sont totalement étrangers”, commente-t-il.

Ces mots ont trouvé aujourd’hui plus d’une oreille attentive. Des milliers de personnes ont en effet déjà assuré qu’elles franchiraient, calmement ce dimanche, “la ligne rouge de la peur”. Pour la “sauvegarde” de notre société précisément. Le message semble donc avoir fait mouche pour des milliers de parents qui constatent chaque jour la dépression grandissante d’une génération en pleine construction. Point d’insurrection violente mais un message clair : “la démocratie a un prix, celui d’affronter ses peurs”.

L’idée est simple : ce dimanche, de 11 h à 11 h 30, il s’agira de se réunir sur la place la plus proche, dans le respect des règles, de tracer un cercle d’un mètre cinquante de diamètre au sol et de s’y tenir debout ; un symbole visant à réclamer d’autres solutions que ce confinement prolongé… pour éviter “le gouffre”, celui “dans lequel nos enfants sont noyés”.

“Le but est aussi de recréer du lien”, poursuit Virginie. “Tout le monde réagit aujourd’hui, des spécialistes tirent eux-mêmes la sonnette d’alarme sur la santé mentale des jeunes qui est mise en péril. Ce que nous voulons, c’est ne plus communiquer sur la peur, réorienter le curseur sur les 3 millions de jeunes qui vivent en Belgique et insister aussi sur ces besoins vitaux que sont le sport, l’école, les contacts que cela génère”. Et d’une manière générale, rendre confiance à une génération “qui perd tous ses repères”…

Déjà, le mouvement initié sur Louvain-la-Neuve par Philippe a fait des petits à Ottignies, Bruxelles, Genval, Waterloo, Tournai, Aywaille… à la côte belge aussi “et même en Bretagne”, se réjouit Virginie. Quant au risque de s’exposer aux amendes, le “mouvement” précise qu’il respectera toutes les mesures en vigueur. “Nous adresserons un message au gouvernement. Notre démarche est bienveillante et constructive”, conclut Virginie. Une démarche qui laissera sans doute peu de parents indifférents !