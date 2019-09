Les infirmier.e.s tirent la sonnette d'alarme et exigent des conditions de travail plus décentes. Faute de changements, ils ont décidé d'intensifier leurs actions, dont plusieurs aujourd'hui à Bruxelles et dans le Brabant wallon.

Scène peu commune ce mardi matin devant l'hôpital Erasme à Bruxelles, plusieurs moutons sont entassés entre trois barrières. Derrière cette initiative, le personnel infirmier de l'hôpital, qui souhaite faire part de son ras-le-bol.

"On veut signifier aux directions des hôpitaux et à la ministre de la santé que nous ne sommes pas des moutons. Nous sommes des êtres humains dans un secteur fort féminisé et où les conditions familiales nécessitent un minimum de présence au foyer familial. Et aujourd'hui, ces conditions se sont largement détériorées, on ne peut pas dire amen à tout. Notre action s'adresse aussi au personnel, il faut arrêter de dire oui à tout sinon rien ne changera", justifie Evelyne Majeurat, secrétaire permanente à la CNE, l'un des syndicats du secteur non-marchand qui soutient les actions depuis leurs débuts en juin.

(...)