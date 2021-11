L’ASBL SOS-VIOL apporte du soutien aux victimes de violences sexuelles via une ligne d’écoute et un tchat en assurant une prise en charge professionnelle d'un nombre croissant de personnes qui souhaitent parler de leur vécu en matière de violence sexuelle.

Elle propose depuis 2020 un service de tchat en ligne, qui permet aux victimes d’échanger gratuitement et facilement en ligne avec un psychologue de façon anonyme. Ce canal facilite une première prise de contact et peut aider les victimes à plus facilement rompre la barrière du silence en vue d’un accompagnement ou d’une prise en charge.

Après une phase d’essai en 2020, le tchat a été soutenu en 2021 à hauteur de 40.000 euros, ce qui a permis de le rendre disponible 12 heures par semaine. 40.000 euros supplémentaires ont été obtenus par la Ministre lors du dernier conclave pour pérenniser et encore renforcer le service. Cela porte donc le montant alloué à ce tchat à 80.000 euros, ce qui permettra de recruter un équivalent temps plein Master en psychologie, alors que c’était actuellement un demi équivalent temps-plein.

"L’ASBL SOS VIOL fait partie des acteurs de terrain dont le travail de première ligne est indispensable pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles. On sait en effet combien il est difficile pour ces victimes de franchir le pas et de parler de leur agression. Le subside de 40.000 euros supplémentaires que nous avons débloqué pour 2022 permettra à l’ASBL de continuer à développer son canal de communication digital. Les victimes pourront ainsi échanger encore plus facilement et gratuitement en ligne, de façon anonyme, sans devoir discuter de vive voix ou en face à face avec un professionnel. Je tiens enfin à remercier l’ensemble des acteurs de terrain pour leur engagement quotidien aux côtés des victimes malgré le contexte sanitaire que nous connaissons", estime la ministre.