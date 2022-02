Si la Belgique choisit de fermer une partie ou toutes ses centrales nucléaires d’ici 2025, l’offre sera mise sous pression et le prix de l’électricité augmentera encore. C’est en tout cas ce que soutiennent trois chercheurs de l’Université d’Anvers qui, sur base d’une simulation de différents modes d’approvisionnement en électricité, ont publié cette conclusion. Selon ces chercheurs, il sera également plus difficile d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO 2 .

Les chercheurs ont calculé la combinaison la moins chère des différents moyens possibles de fournir de l’électricité, tels que les éoliennes, les panneaux solaires, les centrales à gaz ou les importations, afin de répondre à la demande annuelle d’électricité. Comme notre pays devra compter davantage sur les centrales à gaz en cas de sortie du nucléaire, les chercheurs concluent que le prix de l’électricité deviendrait encore plus sensible aux augmentations du prix du gaz. Les sources d’énergie renouvelable, quant à elles, nécessitent des investissements importants dans l’infrastructure du réseau et ce coût devrait également être pris en compte, disent-ils.

Une augmentation de 30 % au moins

Les investissements nécessaires dans les nouvelles capacités de production et de stockage des énergies renouvelables, telles que les éoliennes, pourraient également entraîner une augmentation des coûts énergétiques d’au moins 30 %, indique l’étude.

Enfin, notre pays est de plus en plus dépendant des importations d’énergie en provenance de l’étranger. "Nos résultats indiquent qu’environ un tiers de l’électricité requise sur une base annuelle devra être importé", indiquent les chercheurs. "Cela crée une forte dépendance vis-à-vis de nos pays voisins. En outre, il reste à voir si nos pays voisins auront effectivement de tels excédents."

L’étude se fonde sur la demande historique d’électricité et ne tient donc pas compte de l’augmentation prévue de cette demande en raison de l’électrification du parc automobile (d’entreprise), du chauffage domestique et de la numérisation croissante. "Sous-estimer la demande d’électricité, une demande qui continuera presque certainement à augmenter chaque année dans les années à venir, ne fera qu’exacerber les conséquences", ajoutent les chercheurs.