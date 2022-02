Le convoi de la liberté, en provenance de France et de différentes provinces belges, qui devait fondre ce lundi sur Bruxelles s'est finalement transformé en des rassemblements piétons à différents endroits du centre-ville de Buxelles . Les participants s'étaient notamment rejoints à Lille et certains d'entre eux ne semblaient pas tout à fait au point sur l'itinéraire à emprunter pour atteindre la capitale belge.

Interrogé par nos confrères de VTM, un homme avouait : "Je ne sais absolument pas quel est le plan....nous allons à Bruxelles ".. avant que le journaliste ne lui indique que pour aller à Bruxelles c'était l'autre direction qu'il fallait prendre. "On va y aller, on va y arriver.. aujourd'hui, demain, après-demain, on verra bien !" a-t-il alors rétorqué.

Confrontée à cette erreur, une autre manifestante répond tout sourire : " C'est vrai? Et bien ce n'est pas grave, on va visiter les Flandres. On fait du tourisme politique !"

Un autre participant admettait quant à lui ne pas savoir où il se trouvait. "On s'est perdu au fait" , a-t-il expliqué., "Les plans changent énormément, mais le plan normalement c'est Bruxelles... si ça ne change pas entre-temps."