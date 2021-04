En première ligne face aux questionnements des patients, les médecins généralistes constatent que les doutes autour du vaccin AstraZeneca se sont intensifiés ces derniers jours, au fil d’une actualité très mouvante. "Depuis le début, on a des questions, des interrogations et des doutes sur ce vaccin. Dans la tête de beaucoup de patients, AstraZeneca est devenu la 2 CV des vaccins et Pfizer la Rolls-Royce. Les anxieux restent anxieux et refusent parfois d’y aller quand d’autres vont en préférer un autre, c’est variable mais il faut tous se montrer solidaires sinon on ne sortira pas de ce virus", rapporte Thomas Orban, président de Société scientifique de médecine générale et lui-même médecin généraliste.

(...)