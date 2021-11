La raison est simple, la demande d’informations concernant les tests, le tracing et la vaccination est énorme et ne va pas aller en ralentissant. Les temps d’attente chez les médecins généralistes sont désormais estimés à trois semaines. “Dans notre pratique ici à Overijse et même ailleurs en Belgique, les médecins doivent d’abord répondre à des centaines de coups de fil concernant le Covid, sur les symptômes, les quarantaines et beaucoup d’autres qui aident les centres de testing à fonctionner comme pour les centres de vaccination, indique le professeur de médecine générale Dirk Devroey (VUB). Les agendas se remplissent vite, la première ligne a donc besoin d’aide car cela a aussi des répercussions pour les patients qui viennent pour d’autres raisons et qui doivent attendre plusieurs jours ou semaines avant d’être reçus”.

Et à côté, les hôpitaux se remplissent et le transfert de patients est déjà une réalité. “Mais cette fois, ce sont les patients flamands qui sont transférés en brabant wallon et à Bruxelles et cela a déjà commencé surtout pour la Flandre orientale. La solidarité entre hôpitaux sera primordiale, il ne faut donc pas attendre de voir si les mesures actuelles suffisent, il faut agir vite sinon la situation ne sera plus sous contrôle et on va hypothéquer les fêtes de fin d’année pour beaucoup de Belges”.