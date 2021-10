Les victimes des inondations ont également perdu la mémoire. Leurs photos sont maintenant restaurées.

Que vaut une photo ? Peut-être pas autant que les maisons, les voitures et les meubles qui n’ont pas résisté à la pluie en Wallonie l’été dernier. Et pourtant, avec des milliers de photos et d’albums photo, de précieux souvenirs ont également été barbouillés.

Canon souhaite désormais récupérer les images endommagées et les restituer aux personnes concernées. "Cette photo est le seul lien que j’ai ici avec mon pays d’origine", explique Sylvia, l’une d’entre elles.

Sylvia Parmentier (48 ans) se souvient très bien de ce qu’elle a ressenti lorsqu’elle a retrouvé de vieilles photos dans son sous-sol à Pepinster peu après l’inondation, photos qu’elle conserve par ailleurs dans un placard du salon. "J’étais contente qu’elles soient toujours là. Mais j’ai aussi vu tous les dégâts et cela m’a rendu très triste. C’est le seul lien que j’ai encore avec ma mère et ma sœur, qui vivent toujours en Croatie", confie la mère de quatre enfants.