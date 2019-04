Vous l'avez peut-être déjà constaté dans votre fil d'actualité: le parc Plopsaland De Panne offre quatre entrées gratuites par famille à l'occasion de son anniversaire. Mais ne vous y prenez pas, il s'agit en réalité de messages phishing dans lesquels les fraudeurs essaient d'obtenir des informations sensibles sur les utilisateurs qui auraient malheureusement cliqué sur le lien.

"Depuis hier, nous avons reçu plusieurs messages sur Facebook de la part de visiteurs et d'adeptes attentifs et nous tenons à avertir tout le monde de ne pas ouvrir de tels messages Facebook et de ne cliquer sur les liens sous aucun prétexte", déclare Sébastien Momerency, Directeur Marketing du Groupe Plopsa. "Nous pensons que c'est extrêmement important de le signaliser, d'autant plus que nous remarquons que le message phishing a été partagé des milliers de fois. Nous conseillons donc aux gens d’uniquement participer aux concours et à d’autres actions par l'intermédiaire des canaux de communication officiels de Plopsa ou de ses partenaires", explique Momerency.