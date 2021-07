Liège, Luxembourg et Namur : dans ces trois provinces, les gouverneurs ont activé mercredi les phases provinciales de gestion de crise tant la situation sur le front des inondations était critique.

En cause, les fortes précipitations que l’on a connues - et que l’on connaîtra encore jusqu’à jeudi soir - au sud du sillon Sambre et Meuse. Sur cet axe, qui va de la botte du Hainaut vers Liège, en passant par Namur et le nord du Luxembourg, l’Institut royal météorologique (IRM) a enregistré sur 24 heures des cumuls supérieurs à 40 mm (ou 40 litres par mètres carrés).

"Par endroits, des cumuls de l’ordre de 100 mm ont été enregistrés sur les dernières 24 heures, indique Fabian Debal, météorologue principal à l’IRM. Pour évaluer la rareté du phénomène, on s’intéresse aux périodes de retour moyen. Pour les quantités de 40 à 50 mm, on est avec des périodes de retour de l’ordre de 10 à 20 ans. Pour les poches autour de 100 mm, on est avec des périodes de retour de 50, voire 100 ans", précise-t-il.