Le garde champêtre appartient au passé. Les nouveaux policiers de l’environnement traquent la contrebande d’espèces sauvages, de pesticides ou de déchets au moyen d’opérations de filature, d’écoutes téléphoniques et d’une surveillance accrue des marchés parallèles sur le web. Entre le trafic de déchets et d’espèces sauvages ou encore les marchés illégaux d’anabolisants et de médicaments, ces activités illégales passent bien souvent à travers les mailles du filet de la police judiciaire fédérale.

(...)