Des femmes en uniformes de police qui dansent lascivement sur un bureau ou qui font mine de commencer un strip-tease en plein commissariat : ces images sorties du réseau Tik Tok ne passent pas auprès de la police belge. Une employée de la série télévisée de VTM "De Buurtpolitie (La Police de quartier ), également tiktokeuse, a voulu créer le buzz en postant ces vidéos sur son compte, mais elle récolte en retour un bad buzz.

De nombreux policiers se sont en effet rapidement indignés de voir leur profession ainsi traitée. Pour le chef de corps de la police de Bruxelles-Midi, Jurgen De Landsheer, ces vidéos dégradent l'image de la profession : "Je n’ai aucun problème avec ce programme, mais il ne faut pas qu’ils utilisent les uniformes qui leur ont été prêtés pour faire des choses pareilles. Quand vous regardez les commentaires sur les réseaux, on voit que les gens pensent que ce sont des vraies policières qui n’ont rien d’autre à faire que de faire des vidéos ridicules sur TikTok ! Même si cette tiktokeuse a depuis lors retiré les vidéos dont il est question, elles continuent à circuler partout et le mal est fait. Au niveau international, quand vous allez taper sur internet 'police belge', vous allez tomber sur ça ! Cela nous ridiculise et c’est inacceptable !"

Suite aux réactions négatives et aux nombreuses critiques des agents de police, les vidéos ont été retirées du réseau social.

"Une blague déplacée et irrespectueuse"

L'un des acteurs de la série, Andy Peelman, n'a pas non plus apprécié ces petites mises en scène. "Je suis le premier à rire et à déconner, mais pas en uniforme… Je veux me distancier autant que possible de ces vidéos qui sont apparues sur les réseaux sociaux. Elles sont faites par des personnes qui ne travaillent pas pour la police, mais qui ont mis 'pour le fun' des uniformes de la police de quartier. Une blague déplacée et irrespectueuse pour les vrais policiers", a-t-il déploré sur Instagram. Il est également allé dans le sens du chef de corps de la police de Bruxelles-Midi en soulignant que les non-initiées ne faisaient pas la différence entre les vrais policiers et les autres. "La preuve en est que j’ai reçu de nombreux messages et commentaire au sujet de ces vidéos", a-t-il indiqué avant de souligner que gagner la confiance des citoyens pour les agents étaient un travail de longue haleine.

VTM s'excuse

La chaîne de télévision a quant à elle présenté ses excuses aux forces de l'ordre. "Nous regrettons profondément que certains employés de la production de De Buurtpolitie aient réalisé des vidéos pour leurs propres réseaux sociaux dans lesquelles ils peuvent être vus dans des uniformes de police qui servent au tournage. C’est une action irréfléchie que nous ne tolérons pas du tout et que nous considérons comme inappropriée. Les employés concernés ont été interpellés à ce sujet et les vidéos ont été immédiatement supprimées. Nous comprenons que ces images blessent les policiers qui s’engagent jour après jour pour la société. Nous tenons à nous en excuser sincèrement. Toutes les personnes vues dans les films sont employées par la maison de production", a commenté la porte-parole, Lieze Schoofs.