La police fédérale a ouvert une procédure disciplinaire interne à l'encontre de trois agents soupçonnés d'avoir fait un barbecue alors qu'ils étaient chargés de contrôler la frontière belgo-néerlandaise à Wuustwezel, le week-end dernier.

Un témoin a prévenu la police locale qui a rédigé un procès-verbal. Les agents visés par la procédure auraient également consommé de l'alcool.



La police fédérale prend l'affaire au sérieux. "S'il se confirme que de tels faits se sont déroulés, c'est évidemment inacceptable", a indiqué une porte-parole. "Cela entacherait considérablement le dur labeur mené par tous leurs collègues ces dernières semaines et mois, dans des conditions difficiles." La police ne fait pas plus de commentaire sur la procédure. Les policiers suspectés provenaient de la police aéronautique et étaient venus en renfort à la frontière afin de contrôler si les passages d'un pays à l'autre répondaient bien à une raison fondée. Un automobiliste aurait remarqué le barbecue.