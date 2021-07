Pour faire sortir le mot “exceptionnel” de la bouche d’un météorologue, il faut se lever tôt. Et vu la situation que vivent des milliers de Belges depuis mardi soir, nous aurions préféré ne pas l’entendre. Mais cet énième épisode de pluie de l’été 2021 a battu plusieurs records. Ce n’est pas une surprise au vu des dégâts, mais il n’y a plus qu’à croiser les doigts pour que cela se calme au plus vite. "C'est historique", commente Pascal Mormal, météorologue à l'IRM.