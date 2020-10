Un coup de tonnerre ne sera pas exclu localement alors que le vent soufflera assez fort, avec des rafales jusqu'à 65 km/h, voire plus, annonce l'IRM.

Les maxima seront compris entre 9°C en Hautes-Fagnes et 15°C en Flandre. Ce soir et cette nuit, la nébulosité augmentera avec de nouvelles périodes de pluie ou d'averses à partir de l'ouest. Le temps devrait en revanche rester plus sec, avec de plus larges éclaircies, sur l'est et le nord-est. Les minima atteindront 4°C dans les vallées ardennaises et 10 à 11°C en plaine.

Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur sud, avec des rafales jusqu'à 55 km/h. La nébulosité restera importante lundi, avec des averses qui s'intensifieront et deviendront plus nombreuses au sud du pays. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Les températures iront de 9°C en Hautes-Fagnes à localement 16°C sur l'ouest. Le vent sera souvent modéré, parfois assez fort, de secteur sud puis de sud-ouest. Las rafales devraient avoisiner 50 km/h.