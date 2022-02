A l'arrière, quelques éclaircies alterneront avec des averses à partir de l'ouest. Celles­ ci pourront éventuellement s'accompagner d'un peu de grésil et d'un coup de tonnerre, indique l'IRM. En fin de journée, quelques flocons pourront également se mêler à la pluie sur les sommets de notre pays. Les maxima atteindront 4 degrés en Hautes­ Fagnes et 8 à 9 degrés en plaine. Le vent sera assez fort à fort, fort à parfois très fort au littoral, s'orientant du sud­ ouest à l'ouest. Les rafales pourront atteindre 80 à 90 km/ h voire localement un peu plus.

Le temps sera encore très variable dimanche soir avec de fréquentes et parfois fortes averses. Du grésil et un coup de tonnerre resteront possibles. En seconde partie de nuit, un temps sec et de larges éclaircies gagneront l'ouest et les régions proches de la frontière française. Sur l'est et le nord­ est, le temps restera plus variable et les averses, bien que moins actives, se maintiendront. En Ardenne, la neige remplacera progressivement la pluie dès la soirée. L'IRM prévoit une accumulation de quelques centimètres au­ dessus de 400 à 500 m d'altitude d'ici lundi matin. Les minima atteindront ­1 à +1 degré au sud du sillon Sambre­ et­ Meuse où il faudra donc se méfier d'un risque de formation de plaques de glace. Du centre à l'ouest, les températures évolueront de +3 à +5 degrés.

Le vent sera d'abord encore assez fort à fort dans les terres et fort à très fort au littoral, de secteur ouest­ nord­ ouest. Des rafales comprises entre 80 à 100 km/h pourront se manifester, et même plus lors de sévères coups de vent possibles sous les averses. En cours de nuit, le vent deviendra modéré dans les terres, assez fort au littoral.