La fin de mois particulièrement pluvieuse en fait également le sixième mois de septembre le plus humide depuis 1981. Les 14 et 15, des températures supérieures à 30°C ont été enregistrées et, le 15, deux nouveaux records pour septembre ont été battus. Ce jour-là, la température maximale à Uccle est montée jusqu'à 34,3°C, soit presque 2°C au-dessus du précédent record du 4 septembre 1929. Le mercure avait alors atteint 32,8°C (mesures depuis 1892).

Le 15 septembre est également un nouveau record pour la date la plus tardive de l'année à laquelle la température a atteint 30°C à Uccle. Le précédent record datait du 13 septembre 2016, avec 31,2°C.

Le mois de septembre a été aussi particulièrement ensoleillé. La durée d'insolation a atteint un total mensuel de 197 heures et 3 minutes, pour une normale de 143 heures et 4 minutes. Une durée légèrement supérieure à celle qui avait été mesurée au cours du mois précédent, en août (190 heures et 50 minutes).

La troisième décade de septembre (du 21 au 30) a, par contre, été très arrosée, avec une quantité de précipitations de 98,0 mm, qui dépasse largement la normale de 19,3 mm. C'est un nouveau record de précipitations durant cette période depuis le début des mesures en 1901. Le record précédent datait de 1974, avec 72,3 mm.