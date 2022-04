Des associations dénoncent des discriminations entre résidents

Alors que les mesures sanitaires se sont relâchées pour l’ensemble de la société, certaines maisons de repos et hôpitaux continuent à limiter les visites de proches des résidents et patients. La Ligue des familles, Eneo et le Gang des vieux en colère ont récolté des témoignages attestant du maintien de restrictions pour les résidents de certains établissements comme pour leurs visiteurs.

"Nous avons reçu un témoignage concernant une maison de repos qui continue à interdire les visites aux enfants de moins de douze ans, sauf pour les doubles vaccinés alors que les adultes ne doivent plus présenter de Covid Safe Ticket dans les maisons de repos", indique ainsi Maxime Michiels, chargé de mission à la Ligue des familles. Un autre témoignage transmis à l’organisation montre les difficultés rencontrées par certaines familles pour faire valoir leurs droits de visite. "On a aussi reçu le témoignage d’un père de famille dont la maman est aujourd’hui décédée qui illustre le désarroi des familles pour connaître leurs droits et les faire valoir lorsqu’une maison de repos n’applique par les recommandations de l’AVIQ (Agence wallonne pour une vie) indique que les instructions de la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale en matière de sorties et de visites n’ont jamais été complètement appliquées et respectées dans l’établissement où résidait sa mère", précise l’association.