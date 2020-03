Les différentes actions de solidarité se multiplient pour contrer les problèmes liés au coronavirus.

Alors que le coronavirus oblige les autorités compétentes à prendre des mesures de confinement et d’interdiction de visite pour les résidents des centres de soins pour personnes âgées, la société ZoraBots, a pris la décision de prêter gratuitement ses robots pour permettre aux seniors et leurs familles de garder le contact. "Contrairement au tablettes ou smartphones, le robot James est mobile et vocalement opérable : en passant de chambre en chambre, il ne demande aucun contact et permet aux patients de passer des appels vidéo en toute sécurité sanitaire. Une façon de maintenir une forme de contact et de lien absolument essentiels", estime la société dans un communiqué.

"Nous sommes intimement convaincus que les robots peuvent être bénéfiques et rendre de réels services à l’être humain. Nos robots sont déployés depuis cinq ans dans de nombreux centres de santé et participent déjà aux programmes de soin. Face au covid-19 et une société aggravant encore le sentiment de solitude des personnes âgées, nous ne pouvons rester sans rien faire. L’idée nous est donc venue naturellement de prêter gratuitement nos robots aux structures qui le demanderaient pour essayer de maintenir dans les meilleures conditions sanitaires possibles ce lien dont elles ont toutes besoin", précise le communiqué.