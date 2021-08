Quelque 45.000 personnes sont potentiellement concernées et les prises de rendez-vous débuteront jeudi, a indiqué l'agence dans un communiqué.

"Il est crucial que nous donnions au plus grand nombre de Flamands possible la possibilité de se faire vacciner. Après tout, la double vaccination réduit pratiquement à zéro le risque d'hospitalisation", a affirmé le ministre flamand du Bien-être, Wouter Beke (CD&V) . "Ces moments de rattrapage sont donc une excellente chose en termes d'immunité de groupe", a-t-il ajouté, cité par le communiqué.

L'agence souligne l'importance de la seconde injection de vaccin pour ceux qui nécessitent deux doses (ceux produits par AstraZeneca, Moderna et Pfizer), même avec retard. La deuxième dose accroît encore le degré de protection et garantit une protection de plus longue durée, notamment contre le variant Delta, désormais le plus répandu en Belgique.

Davantage d'informations sont disponibles sur le site https://www.laatjevaccineren.be/inhaalvaccinatie-je-tweede-coronavaccin-gemist.