Suivez la conférence de presse en direct ci-dessous

Yves Van Laethem a insisté sur le fait que le ralentissement des contaminations ne devait pas nous faire penser que "la partie était gagnée".

La Belgique a connu ces dernières semaines un important rebond épidémique, assimilé par les autorités à une troisième vague. Si tous les indicateurs affichaient une tendance à la hausse jusqu'à présent, le nombre moyen de décès diminue à nouveau depuis ce vendredi 2 avril. Les contaminations, quant à elles, poursuivent leur augmentation, mais à un rythme qui ralentit. Que peut-on penser de ces dernières données ? Le Centre de crise et le SPF Santé publique dressent le bilan de la situation épidémiologique au cours de leur traditionnelle conférence de presse, qui a débuté à 11 heures."Nous avons atteint un nouveau point de basculement dans cette épidémie", a commencé Steven Van Gucht, soulignant que nous observions un ralentissement de l'augmentation des chiffres depuis plusieurs jours."Ces derniers jours, nous avons constaté une légère diminution du taux d'infection", a confirmé Yves Van Laethem. "Nous pensons que si cela continue ainsi dans les jours qui viennent, nous verrons que les moyennes hebdomadaires diminueront également.Le pic actuel de cette troisième vague semble provisoirement se situer le lundi 22 mars." Le porte-parole interfédéral a également souligné que l'augmentation des hospitalisations ralentissait légèrement. "Par contre, le poids total sur les hôpitaux (l'occupation des lits) continue d'augmenter et n'affiche aucun signe de diminution", a poursuivi M. Van Laethem. "L'occupation des lits de soins intensifs pourrait bientôt dépasser la barre des 800, voire des 900 lits. Actuellement, depuis quelques jours, certains hôpitaux transfèrent déjà des patients de soins intensifs vers d'autres établissements. Le poids de la pandémie est particulièrement sensible au niveau de ces services de soins intensifs."Selon le porte-parole interfédéral, c'est notre comportement actuel qui déterminera la rapidité avec laquelle cette pression lourde sur les soins intensifs diminuera ou pas dans le courant du mois d'avril. "Si les mesures sont correctement suivies, la charge pourrait tomber à moins de 300 patients aux soins intensifs d'ici le 1er mai", a estimé l'infectiologue, soulignant que le niveau le plus bas est le mieux. "Mais pour cela il faut continuer à réduire le nombre d'infections puisque l'on sait que c'est dans les sept-dix jours qui suivent une contamination que l'on entre à l'hôpital."Si le suivi des mesures est moins efficace, un plateau élevé pourrait se présenter sur lequel nous stagnerions entre 500 et 1.000 patients aux soins intensifs, jusqu'au mois de mai, toujours selon les dires du porte-parole interfédéral. "Ce qui serait délétère à la fois pour les soins de ces patients, mais également pour la continuité des soins des autres patients", a commenté M. Van Laethem.Mais si ce que nous faisons aujourd'hui aura un impact sur les hospitalisations futures, cela jouera également sur la reprise éventuelle des écoles, sur les possibles assouplissements... "Ce que certains ont fait hier ne va pas nous aider à obtenir cet objectif", a regretté l'infectiologue.