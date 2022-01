C’est un phénomène qui touche de nombreux hôpitaux : la fuite du personnel vers les centres de vaccination.

De nombreux directeurs d’unités de soins et d’hôpitaux se font en effet extorquer leur personnel par… la filière Covid. "On ne trouve presque plus d’intérimaires car ils sont mieux rémunérés dans les centres de vaccination. Beaucoup de soignants préfèrent troquer leur blouse blanche pour rejoindre temporairement la filière Covid", révèle Benoît Debande, directeur général administratif et financier du groupe hospitalier Chirec.