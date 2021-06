Ce mercredi, les autorités danoises communiquaient que trois spectateurs de la rencontre Danemark-Belgique à Copenhague avaient été contaminés au variant delta du coronavirus.



Le lendemain, l'UEFA a demandé via mail aux supporters présents dans les tribunes C1, C2, C3, C4, C6 et C7, soit environ 4.000 personnes, de se faire tester "aussi vite que possible". "Même si vous êtes totalement vacciné, il vous est demandé de passer un test PCR", ajoute l'instance footballistique.



En revanche, il n'est pas demandé aux supporters de s'isoler étant donné que le match a été joué il y a sept jours.