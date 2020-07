On ne parle plus que de cela en France : la nomination du pénaliste Eric Dupond-Moretti au poste de ministre de la Justice. Et chez nous, cette nouvelle suscite-t-elle des vocations ? Comment les ténors belges réagissent-ils ? Ont-ils, eux-mêmes, été déjà approchés par des partis ? Quelle couleur politique accepteraient-ils de porter ? Que changeraient-ils à la Justice s’ils en avaient les commandes ? C’est ce que nous avons voulu savoir.