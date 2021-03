Afin d'élargir le testing et limiter les clusters dans les entreprises, le gouvernement va miser sur le tests antigéniques qui peuvent être réalisés par le patient lui-même. Le prélèvement se fait à l’entrée du nez et non dans la cloison nasopharyngée et il est ensuite placé dans une substance qui réagit en présence d’antigènes du virus. Et si une seule barre apparaît, le test est négatif.

(...)