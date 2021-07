Comme chaque année, le gestionnaire du réseau ferroviaire belge, Infrabel, profitera des vacances estivales pour procéder à toute une série de travaux sur le rail, avec pour objectif d’avoir le moins d’impact possible sur les navetteurs. Voici le programme en Wallonie et à Bruxelles.

Ath

Jusqu’au 12 juillet, Infrabel procède au renouvellement des aiguillages en gare d’Ath. Les travaux se termineront le week-end prochain. Aucun train ne circulera entre Ath et Leuze et entre Ath et Grammont. La SNCB mettra en place un service de bus.

Chenêe

Travaux d’entretien et de nivellement de ballast. Ils auront lieu le week-end des 7 et 8 août entre 22 h et 6 h et ne devraient pas avoir d’incidence sur le trafic ferroviaire.

Franière

Jusqu’au 20 août, Infrabel procède à des travaux de renouvellement et de rehaussement des quais (76 cm) en gare de Franière. Les voies seront déplacées pour rectifier une courbe sur 500 m et augmenter la vitesse des trains. Ces travaux engendreront une coupure de ligne entre Namur et Auvelais durant les trois premiers week-ends de juillet. Des services de bus seront mis en place par la SNCB.

Kinkempois

Les travaux d’entretien de l’infrastructure et de remplacement de rails actuellement en cours se termineront le 17 juillet. Ils ont lieu la nuit et ne devraient pas avoir d’incidence sur le trafic ferroviaire.

Liège

Jusqu’au 29 août, Infrabel poursuivra son chantier de rénovation des différents tunnels, ponts et voies situés entre Liège-Guillemins et Herstal.

Plusieurs passages à niveau ainsi que les tunnels Saint-Martin et sous Pierreuse feront également l’objet d’un entretien approfondi. La circulation des trains sera totalement interrompue entre Liège-Guillemins et Herstal du 3 juillet au 29 août, et entre Liège-Guillemins et Liers du 2 au 29 août. Un service de bus alternatif est mis en place. Ce chantier se poursuivra ensuite durant les congés scolaires d’été 2022.

Tilff

Démontage des installations du passage à niveau situé à côté de la gare de Tilff et démontage de l’ancien pont.

Watermael-boitsfort

Aménagement d’un nouveau couloir sous voies dans la rue des Arcades. Le chantier débuté le 25 juin doit se terminer le 31 octobre. Il se déroule dans le cadre des travaux du RER. Il n’y a pas de conséquences sur le trafic ferroviaire.