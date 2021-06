Le printemps 2021 était celui de la fraîcheur et même de la neige, début avril. Un mauvais temps qui avait pesé sur le moral des Belges ainsi que sur le chiffre d’affaires des restaurateurs au moment de la réouverture des terrasses. L’été météorologique a commencé le 1er juin et, subitement, le soleil et la douceur (voire la chaleur) ont fait leur retour. On pensait qu’on était parti pour un bel été, mais la météo aime nous jouer de drôles de tours. Depuis le 20 juin environ, la pluie a fait son retour et le soleil gagne haut la main sa partie de cache-cache. “Sur les deux premières décades (une décade = 10 jours, NdlR) du mois de juin, on a connu 191 heures de soleil et un temps radieux à l’exception des orages du 4 juin. Pour les dix derniers jours du mois, on n’a eu que 10 heures de soleil, par contre”, observe Pascal Mormal, météorologue à l’IRM.