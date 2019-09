Cette maladie est appelée aussi Fièvre Catarrhale Ovine (FCO), mais, contrairement à ce que peut laisser croire cette dénomination, elle s’attaque également au bétail bovin.

En 2006 - 2007, la maladie de la langue bleue avait provoqué des pertes non seulement parmi les agneaux et les veaux, mais aussi parmi les adultes (brebis, béliers, vaches et taureaux). L’ épidémie de l’époque avait mis en péril la rentabilité de nombreux élevages bovins et ovins partout en Europe.

Préventivement, les autorités ont mis à la disposition des éleveurs souhaitant protéger leur cheptel sur base volontaire, un certain nombre de doses de vaccin gratuitement, à condition de les faire administrer et documenter par un vétérinaire, le coût de cet acte étant à charge de l’éleveur. Suite aux récriminations de deux syndicats agricoles, les autorités ont finalement autorisé la vaccination par les éleveurs eux-mêmes.

Par la suite (dernier trimestre 2018), la mise à disposition de vaccin par les autorités a été arrêtée et les éleveurs souhaitant vacciner (toujours sur base volontaire) ont dû acheter ce vaccin par la filière classique. Peu de temps après, le premier cas de FCO a été détecté sur un bovin en Province de Namur.

“Des veaux et agneaux, aveugles, morts-nés, etc ... risquent de naître cet hiver après contact avec le virus pendant la période de reproduction estivale. Dans ces conditions, il faut craindre que l’impact de cette maladie soit infiniment supérieur au coût financier d’une vaccination par les vétérinaires traitants, non seulement du fait des animaux malades ou morts, mais surtout des barrières sanitaires à l’exportation de nos produits bovins et ovins.”, alerte l’Union Vétérinaire.

En urgence, l’UPV propose une vaccination ciblée et obligatoire afin de couvrir au plus vite 80% du cheptel. “Cette procédure pourrait sauver la majeure partie de nos ruminants.”, estime-t-elle.

L’association recommande également aux autorités d’être particulièrement vigilants aux épidémies qui pourraient se déclencher à l’avenir suite aux échanges internationaux et aux changement climatique.