Depuis 10H ce matin, la tempête Ciara balaie la Belgique, causant sur son passage, de nombreux dégâts tels que des chutes d'arbres sur la voie publique, sur des habitations, ou encore sur des voitures. Malgré tout, le pic de la tempête n'a pas encore été atteint et les rafales vont s'intensifier ce dimanche soir.

Depuis ce dimanche matin, un nombre conséquent d'arbres ont plié sous la force de la tempête Ciara, qui sévit sur la Belgique depuis dimanche en matinée. Depuis 17H, des pluies intenses se sont jointes aux rafales de vent, qui pourraient atteindre jusqu'à 130 km/h localement, selon l'Institut royal météorologique (IRM). Sur l'ensemble du territoire, il sera question de rafales équivalentes ou dépassant les 100 km/h.

© BELGA

© dr

Ce dimanche soir, les précipitations seront localement accompagnéees d'un orage. L'alerte orange au vent reste d'application jusqu'à ce lundi dans la soirée.

Comment se prémunir de la tempête?

En cas de code orange, il est demandé à la population de se tenir prête et de suivre les conseils donnés par les autorités compétentes. A Charleroi, la police communale a par exemple rappelé les consignes suivantes, qui restent valables pour l'ensemble du territoire belge: "Ne circulez que si c’est vraiment nécessaire. Dans la mesure du possible, restez chez vous. En cas de déplacements automobiles, limitez votre vitesse et empruntez des routes prioritaires (et non dans les bois). Restez à l’écoute des médias. Si nécessaire, des consignes précises y seront relayées. Besoin d’aide : Le 1722 sera activé pour les urgences liées aux phénomènes météorologiques." © DR © DR

Les chutes d'arbres sont parfois particulièrement dangereuses. Ce dimanche soir, nous apprenons via l'agence Belga qu'un arbre est tombé sur l'autoroute E42, très fréquentée en Wallonie. L'incident s'est produit à hauteur de Chaineux (Herve, province de Liège), en direction de Saint-Vith, selon le site de la police fédérale de la route. Le passage est difficile et la circulation se fait au pas. Plusieurs autres arbres sont tombés en début de soirée sur la Nationale 641, à hauteur de Modave, sur la Nationale 604 à Soumagne et sur la Nationale 3 à Thimister-Clermont.

Un arbre tombe sur le halage à Namur

Un arbre s'est effondré dimanche après-midi sur le halage du bord de Sambre à Namur, en raison des intempéries. Heureusement, personne ne se trouvait sur son chemin lors de sa chute. Pour le reste, la capitale wallonne et ses alentours ont relativement été épargnés par la tempête Ciara jusqu'à présent. La situation devrait cependant se compliquer dans les heures à venir, craignent les pompiers.

La vitesse des trains réduite

En raison de la tempête Ciara, Infrabel et la SNCB ont décidé de limiter la vitesse des trains, hors trains à grande vitesse, à 80 km/h sur le réseau ferroviaire, a indiqué le gestionnaire du rail dimanche peu après 18h00.

"L'obscurité réduit considérablement la visibilité des conducteurs et nous craignons la chute d'arbres sur les voies. Cette mesure restera probablement d'application jusqu'au dernier train dimanche soir. Nous suivons la situation de près", a précisé un porte-parole d'Infrabel. De nombreux incidents dus aux rafales de vent ont perturbé la circulation ferroviaire. La liaison entre Tournai et Lille a notamment été interrompue après que des débris de chantier ont abîmé une caténaire. Les voyageurs ont été déviés vers Mouscron. Partout ailleurs, "le trafic a toujours été assuré. Nos équipes sont mobilisées et prêtes à intervenir sur le terrain", a souligné le porte-parole. Les trains à grande vitesse (Thalys, Eurostar et certains trains IC) roulent dimanche à allure modérée. Des retards de quelques minutes sont donc à attendre. Vers l'Allemagne, le trafic à grande vitesse est interrompu. "Nous retenons les trains à Bruxelles-Midi", selon le porte-parole d'Infrabel.