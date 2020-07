La quarantaine sera obligatoire au retour de certaines zones, mais seulement recommandée dans d’autres.

Les vacances ont commencé voici plus d’une semaine et la prise de décision était urgente. Le comité de concertation s’est donc réuni ce mercredi en présence des experts du GEES (en charge de la stratégie de déconfinement). Ils devaient s’entendre sur la politique à suivre en matière d’accompagnement des personnes qui reviennent de "zones de risque". Ils sont parvenus à s’entendre sur une règle et une liste de pays communes, même si les procédures de mise en quarantaine pourront varier d’une région à l’autre. Actuellement, les déplacements non essentiels des Belges à l’étranger sont déjà limités à une liste stricte de pays accessibles aux États membres de l’Union européenne et/ou membres de l’Espace Schengen (31 pays).