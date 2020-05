Angélique n’est pas la seule, beaucoup de lettres arrivent au palais royal ces dernières semaines.

La crise du coronavirus va laisser des traces à tous les niveaux. Aussi bien humainement que financièrement, les dernières semaines ont été difficiles, et les prochaines semaines le seront encore. Si le déconfinement a commencé et laisse entrevoir de la lumière au bout du tunnel, le chemin est encore long et pourrait laisser des indépendants sur le carreau. Coiffeuse depuis des années, Angélique Fallay a dû fermer son salon et perd de l’argent chaque jour. “J’ai déjà dû aller chercher 4.000 euros sur mon compte épargne privé pour payer des frais professionnels, souffle-t-elle. Certains n’ont pas la chance d’avoir de l’argent de côté, je ne sais pas comment ils font. Il y a bien des aides de l’État, mais j’attends toujours la prime de la Région, comme beaucoup d’autres.”

Cela fait plusieurs années qu’Angélique ne croit plus en l’action politique, mais cette crise est pour elle la goutte d’eau qui fait déborder le vase. “Dans ma lettre au Roi, je mets en avant le fait que certains ministres gagnent en un an ce que nous gagnons en un mois, lance-t-elle. Tout le monde perd de l’argent, sauf eux. Cela fait des années que le système politique belge ne fonctionne plus. Déjà quand j’étais à l’école primaire on disait qu’il y avait trop de ministres, et il y en a encore plus aujourd’hui. Ce qui m’horripile le plus, c’est qu’on pompe toute l’année de l’argent aux indépendants, et que quand nous avons besoin d’aide, il n’y a plus personne.”

Plutôt que de s’adresser au gouvernement, Angélique a donc décidé de passer directement par le Roi Philippe, en lui adressant un courrier, ou plutôt un appel à l’aide. “Cela fait des années que je dis que je vais le faire pour un tas de raisons, mais maintenant que j’ai le temps et que la situation est catastrophique, j’ai pensé que c’était le bon moment”, déclare-t-elle.

Du côté du Palais royal, on nous indique que le nombre de lettres adressées au Roi avait sensiblement augmenté ces dernières semaines. “Nous recevons en moyenne 50.000 lettres par an, nous indique-t-on. Depuis le début de la crise, les demandes habituelles ont continué à nous parvenir, notamment de personnes demandant un permis de séjour. Il y a aussi de demandes financières pour des cas bien particuliers ou des associations. À cela s’ajoute des lettres liées au confinement et tous les problèmes rencontrés par la population par rapport au Covid-19.”

On y retrouve par exemple, des lettres de membres du personnel médical, d’indépendants comme Angélique, du secteur culturel, de parents d’enfants placés qui ne pouvaient plus aller les voir suite aux mesures de confinement, de patients inquiets, de Belges coincés à l’étranger (notamment au Maroc), ou encore des plaintes ou alertes depuis les maisons de repos. “Le roi est tenu au courant, mais ne peut évidemment pas tout lire. Il répond à un maximum de lettre, et notre service des requêtes et des affaires sociales transmets les demandes et plaintes aux entités compétentes, qu’elles soient fédérales ou régionales.”