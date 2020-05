Le MR, qui avait initialement voté pour Zakia Khattabi, votera finalement pour Cécile Thibaut

Les sénateurs doivent se prononcer ce vendredi à l'égard de la candidature de Zakia Khattabi à un siège de juge à la Cour constitutionnelle. L'ancienne coprésidente d'Ecolo avait été rejetée une première fois en janvier mais son parti avait décidé de maintenir sa candidature. Un doute subsistait à l'égard de l'attitude des sénateurs MR (qui avaient voté initialement en sa faveur). Le président libéral, Georges-Louis Bouchez, a tranché : les réformateurs voteront en faveur de l'autre candidature des verts, Cécile Thibaut (députée fédérale). Pour des raisons formelles de procédure, les partis doivent en effet proposer deux candidats. Le leader du MR explique son choix.

Le vote a lieu ce vendredi au Sénat (à partir de 11h30). Qu'avez-vous décidé ? Le MR va-t-il soutenir Zakia Khattabi ?

Non. En fait, le MR va voter en faveur de Cécile Thibaut, l'autre candidate présentée par Ecolo. Le MR veut vraiment s'inscrire dans la tradition politique de notre pays. Le siège de juge doit revenir à Ecolo, il n'y a pas de difficulté avec cela. Mais il y a eu un premier vote en janvier et nous avions soutenu à l'époque Zakia Khattabi. Si elle n'a pas pu être désignée, ce n'était pas le fait du MR. Nous avions aussi fait savoir ensuite que représenter sa candidature sans justification est une pratique qu'on ne pas pas accepter : voter et voter encore jusqu'au moment où les choses se passent comme on le désirait, cette conception n'est pas démocratique. Il y a des processus à respecter et quand le processus est à son terme, l'histoire s'arrête et il faut accepter le verdict. Quand je n'ai pas été élu en Hainaut pour des raisons électorales injustes, je n'ai pas demandé qu'on organise de nouvelles élections.

La candidature de Zakia Khattabi avait soulevé des critiques du côté flamand, en particulier pour des raisons liées à sa personne, à ses idées politiques et à la manière dont elle les exprimait. Est-ce votre cas aussi ?

Notre décision ne concerne pas Zakia Khattabi, c'est très clair. C'est douloureux pour moi, je suis désolé. Je ne ferai aucun commentaire sur sa personne. Mais je ne comprends pas l'attitude de la coprésidence d'Ecolo qui s'est acharnée dans le maintien de cette candidature sans garantie politique au préalable et sans avoir évoqué la question avec les uns et les autres jusqu'il y a encore 48 heures... Il n'y a pas eu de discussion. La pratique politique d'Ecolo est regrettable alors que ce parti a toujours mis la bonne gouvernance au centre de sa réflexion. Ici, Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane donnent le sentiment de vouloir tordre le bras à l'institution et aux 60 sénateurs.

Ne faudra-t-il pas revoir le mode de désignation des juges à la Cour constitutionnelle ?

Oui, toute cette histoire le démontre. La procédure est complètement dépassée. Le MR va proposer une réforme pour augmenter l'expérience parlementaire requise pour les candidats issus du monde politique en la faisant passer de 5 ans à 10 ans. Il faudra aussi que les candidats passent un examen et le réussissent. Enfin, il faudra organiser automatiquement des auditions des candidats devant l'assemblée. En tout cas, on ne peut plus se contenter de ces jeux de partis. Il faut rendre les règles plus ouvertes et plus transparentes. Les luttes d'influence, ça suffit. L'attitude d'Ecolo a prouvé que ces pratiques n'ont plus de sens par rapport aux critères démocratiques modernes.