Pour se rendre compte de la place qu’occupent nos GSM lors des repas de famille ou entre amis, rien de tel qu’aller se balader dans divers restaurants bruxellois sur son temps de midi. Premier constat, certains sont tellement occupés à travailler leur story sur Instagram qu’ils n’adressent même plus la parole à leur partenaire de table. "Aujourd’hui, on profite différemment d’un repas. Poster la photo de son assiette ou de son verre avec un montage sur les réseaux, c’est aussi quelque chose que l’on peut apprécier à deux. Ce n’est pas parce qu’on ne parle pas qu’on n’est pas dans l’échange", raconte Pierre, 24 ans et son GSM collé à la main.

(...)