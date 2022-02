Vendredi après-midi, deux navires sont partis à la dérive au large de la côte belge. Il s'agit d'un pétrolier et d'un cargo. Les deux navires ont fini dans des parcs éoliens en Belgique et aux Pays-Bas. Un des navires est maintenant amarré en toute sécurité dans un port néerlandais. L'autre, le pétrolier, est toujours amarré à un parc éolien belge, d'après les informations données par Anne Martens, gouverneure par intérim de Flandre occidentale.

Le cargo, le Diamond Sky, s'est retrouvé en mauvaise posture au cours de l'après-midi car il a dû attendre au mouillage, ne pouvant pas entrer dans le port en raison de la tempête. Le navire est donc parti à la dérive et a traversé un parc éolien belge et néerlandais. Il n'a causé aucun dommage et est finalement arrivé sain et sauf aux Pays-Bas. Le second navire, le pétrolier, qui attendait également un mouillage, est lui aussi parti à la dérive à travers un parc éolien. Ce navire est maintenant ancré au parc éolien de Seaport.

La recherche de remorqueurs suffisamment puissants pour retirer le navire en toute sécurité se poursuit. Des vents allant jusqu'à une vitesse de 10 Beaufort ont été mesurés en mer et les vagues ont atteint jusqu'à dix mètres de haut.