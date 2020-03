J.La. et Ch.Ly.

Dans une lettre datée du 6 mars, le Comité de l’Onu contre la torture demande à la Belgique de fournir des documents de voyage et de prendre toute mesure « utile et raisonnablement en son pouvoir aux fins de protéger activement l’intégrité physique et psychologique » de Cassandra Bodart.