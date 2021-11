Depuis un peu plus de 20 mois, les journées des médecins, infirmiers et autres pharmaciens sont rythmées par les pics et creux de la pandémie. Celles du gouvernement aussi. Depuis 20 mois, pas un jour ne passe sans que le Premier ministre Alexander De Croo - et la Première Sophie Wilmès avant lui - ne soit tenu au courant de l’évolution de la crise sanitaire. Avec tantôt des phases plus sereines et d’autres, comme aujourd’hui, plus tendues. Chaque jour, De Croo et ses acolytes des gouvernements fédéraux et régionaux sont conseillés par des experts certes spécialisés dans la virologie et l’infectiologie mais qui découvrent au jour le jour les étonnantes facultés d’un virus hors norme. "Quelles que soient les comparaisons faites avec d’autres pathogènes plus ou moins proches, on ne peut prévoir comment va se comporter le nouveau coronavirus", prévenait déjà Isabelle Imbert, spécialiste des coronavirus à l’université d’Aix-Marseille, dès février 2020. Les experts ont toutefois pris le parti de formuler ces derniers mois des hypothèses dont certaines se sont révélées fausses par la suite. Et qui ont sans doute contribué à la défiance d’une frange, minoritaire, de la population. Retour sur ces déclarations.