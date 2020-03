La DH apprend que deux personnes ont été privées de liberté à Bruxelles ce week-end parce qu'elles ne respectaient pas les mesures, pourtant répétées, de confinement

Deux jeunes, à deux moments différents, ont été interpellés ce week-end à Molenbeek, pour non respect du confinement. Les deux sont privés de liberté et mis à disposition du parquet de Bruxelles.

Le premier, A.S, a 23 ans. La police lui avait déjà dressé quatre avertissements en une semaine.

Le second, est un mineur de 17 ans, sorti le 22 mars de l'IPPJ et bien connu des autorités judiciaires. Lui aussi, avait déjà été averti à six reprises ces derniers jours, en vain !



Contacté par nos soins, le porte-parole du parquet de Bruxelles, le magistrat Denis Goeman, confirme les arrestations.

"Je confirme les deux privations de liberté dans le cadre des directives liées au confinement. En ce qui concerne les deux personnes, elles ont été toutes deux prises en défaut à plusieurs reprises ces derniers jours et rappelées à l’ordre sans pour autant que cela infléchisse leur comportement. Dans l’approche graduelle qui est visée, il est dès lors cohérent qu’elles aient été mises à disposition du procureur du Roi. Le mineur d’âge bien connu des services de police et de justice comparaîtra donc devant son juge de la jeunesse. Quant au majeur qui est également suspecté d’avoir incité à l’émeute lors de son arrestation, une décision sera prise par la procureur du Roi dans la courant de la journée".