La semaine passée, le refuge flamand d’Opglabeek nommé Natuurhulp Centrum a recueilli Tsar et Jamil, deux jeunes lions venus d’Ukraine. Les deux félins étaient détenus illégalement dans une autrucherie quand ils ont été saisis par les autorités ukrainiennes. Ils ont ensuite été transférés en Pologne où des soigneurs belges sont allés les récupérer. L’arrivée des deux lions en Belgique était prévue de longue date mais la guerre a accéléré les choses. "Les animaux étaient soumis à un stress énorme à cause des bombardements et se sont blessés en se cognant aux barreaux de leur cage à cause du stress. Des amis des animaux ont décidé de les faire sortir d’Ukraine au péril de leur vie pour leur offrir un meilleur avenir. Ils ont même été menacés de mort par des soldats russes mais ils ont finalement réussi à traverser la frontière polonaise", explique le refuge.

À leur arrivée en Belgique, les animaux ont été placés en quarantaine et auscultés. Des prises de sang ont été faites. "Ce qui nous a frappés, c’est leur petite taille, probablement due à des carences nutritionnelles qui datent d’avant la guerre", souligne le refuge.

Après une période de quarantaine, les deux lions devraient pouvoir être transférés dans un enclos extérieur. Ils devraient ensuite être accueillis par un sanctuaire ou un zoo. Dans les semaines qui viennent, les deux lions devraient être rejoints par un tigre issu de la même région. Le refuge se mobilise par ailleurs pour envoyer des aliments pour animaux à leurs homologues ukrainiens.