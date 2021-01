L’usage du droit passerelle, filet de sécurité qualifié par certains "de chômage version indépendants", a connu une explosion avec la crise Covid. Plus de 2 millions de demandes de droit passerelle, tous types confondus, ont été traitées de mars à décembre 2020. Le tout pour un montant de près de 3,3 milliards €, selon le ministre des Indépendants et des PME David Clarinval (MR).

Le système de droit passerelle a été instauré à partir du 1er mars par le gouvernement Wilmès pour faire face aux restrictions ou fermetures d’activités visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Il a permis aux indépendants touchés par la crise de bénéficier d’une indemnité mensuelle de 1 614,10 euros (avec charge de famille) ou 1 291,69 euros (sans charge de famille).

Sans surprise, les mois où le plus grand nombre de dossiers ont été introduits sont ceux du confinement total du printemps (mars, avril et mai) avec respectivement, 396 162, 413 915 et 379 465 dossiers introduits.

Le recours a été nettement moins important durant les mois d’été, alors que les mesures étaient moins drastiques et la situation sanitaire meilleure. En septembre, 84 825 dossiers ont été introduits. Les chiffres repartent à la hausse en octobre (107 765). Le ministre Clarinval relie cette hausse au début de la seconde vague et à la fermeture du secteur Horeca. La hausse se poursuit en novembre (151 216 dossiers), avec la fermeture des commerces non essentiels. La courbe repart à la baisse (104 977) en décembre avec la réouverture de la majorité des commerces, à l’exception des métiers de contact.

Si l’on isole les chiffres qui concernent plus spécifiquement le double droit passerelle, introduit en octobre lors du nouveau durcissement des mesures induit par la seconde vague de propagation du virus, on constate que cette aide a concerné près de 300 000 dossiers pour plus de 800 millions d’euros.