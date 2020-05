Les experts craignent qu'une deuxième vague de patients déferle début juin, après les grandes vacances ou durant l'hiver prochain.

Ce lundi, des files d'attente interminables devant Ikea, Primark et d'autres magasins se sont formées un peu partout dans le pays. Après plus de 50 jours de confinement, la Belgique rentre donc dans la phase 1B de son déconfinement. L'élargissement social avait déjà débuté ce dimanche 10 mai, jour de la Fête des Mères, qui permettait d'accueillir quatre personnes qui seront toujours les mêmes dans sa maison. Nous commençons donc à entrevoir une vie "normale"... Ou du moins, un peu plus normale que ces dernières semaines.

Cela signifie-t-il que la vague coronavirus est derrière nous ? Loin de là. De nombreux spécialistes parlent déjà d'une deuxième vague qui devraient nous atteindre cet automne. Surtout que ce week-end, des scènes où on pouvait voir des gens se rassembler dans les parcs ont inquiété les experts. A Paris, les métros était de nouveau bondés au petit matin, comme si l'épidémie était déjà derrière nous. Chez nous, samedi, de nombreux PV ont dû être dressés pour cause de non-respect du confinement.

Une deuxième vague de malades est-elle donc inévitable ? "Je pense que c'est trop tôt pour discuter d'une seconde vague", dit Marc Van Ranst. "Nous sommes toujours dans une première phase de déconfinement. Toutefois,