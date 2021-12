Les deux enfants auraient quitté le domicile familial en matinée. Les circonstances de la disparition restent pour l'heure floues. "Ce sont les parents qui ont signalé la disparition de leurs deux filles jeudi matin", indique le porte-parole du parquet Gilles Blondeau. "Le contexte et les circonstances de cette disparition restent encore peu clairs. On ignore si les filles sont parties d'elles-mêmes ou si elles ont été emmenées."

Quoi qu'il en soit, la disparition est considérée comme inquiétante, en raison du jeune âge des deux jeunes filles et de leurs vêtements peu adaptés aux conditions hivernales. La police locale de Dilbeek et la Cellule personnes disparues de la police judiciaire ont ouvert une enquête.

La plus jeune fille, Israa Barakat, mesure 1,40 mètre, est de corpulence mince et a des cheveux blond foncé. Au moment de sa disparition, elle portait un pyjama rose, une veste rose, des baskets blanches de la marque Puma et des boucles d'oreilles avec des perles.

Sa sœur de 14 ans, Alaa, mesure 1,60 mètre et est aussi de corpulence mince. Elle a des yeux brun foncé et des cheveux bruns également. Elle portait des vêtements de sport, plus précisément, un pantalon noir, une veste bleu foncé avec une capuche et de la fourrure et un gilet jaune. Elle arborait un voile rose, et des chaussures Puma de couleur blanche.

Toute personne ayant des informations peut appeler Child Focus au numéro 116 000.