Le Forem et le Centre de compétence des "secteurs verts" ont inauguré vendredi de nouvelles installations à Frasnes-lez-Anvaing, près de Tournai, dans le but de dispenser des formations très variées dans le secteur agronomique en Wallonie.

Jardinier, arboriste, grimpeur, maraîcher... Les métiers des secteurs verts représentent l'avenir et sont porteurs d'emploi en Wallonie. En effet, en 2018, plus de 730 personnes sont passées par le Centre de Compétence Secteurs verts du Forem pour se former à un de ses métiers.

