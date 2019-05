Celui qui était tête de liste pour la Chambre à Bruxelles est un fervent défenseur du cordon sanitaire.





Didier Reynders préfère nuancer les résultats du mégascrutin de dimanche: oui, le MR a perdu des plumes mais il n'est pas le seul, loin de là. Cependant, le ministre des Affaires étrangères s'inquiète de la montée du PTB. " Nous avons réussi à empêcher l'émergence d'une extrême droite wallonne. Ce n'est pas le cas à gauche et je me pose des questions, car on ne peut nier l'émergence très forte d'une extrême gauche francophone", a déclaré le libéral dans une interview à Sudpresse.





" Le cordon sanitaire a été très largement respecté en Wallonie pour contrer l'extrême droite, ce qui n'a pas été le cas en Flandre ou en France et on voit le résultat, ajoute-t-il. Cela mène à la banalisation d'un discours et la population finit par se dire: 'Pourquoi pas?'. Cette banalisation, on la connait chez nous vis-à-vis du dicours de l'extrême gauche et on voit aussi le résultat".





Concernant les discussions en cours pour la formation d'un gouvernement fédéral, Didier Reynders a réaffirmé que son parti était " disposé à voir s'il était possible de créer des ponts entre les uns et les autres".





" Sans être un fervent religieux, je crois que le week-end de l'Ascension va apaiser les esprits. (...) J'espère que l'expérience de 2014 en fera réfléchir d'aucuns, quand on nous a fermé rapidement la porte des exécutifs nationaux", conclut-il.