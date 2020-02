Didier Reynders, actuel commissaire européen à la Justice, a fait connaître jeudi matin par médias interposés (Le Soir, LN24, La Première) son soutien formel à David Leisterh dans la course à la présidence du MR bruxellois.

L'élection du successeur de Didier Reynders aura lieu le 20 février prochain. Il y a deux candidats: le bourgmestre d'Uccle Boris Dilliès et David Leisterh. Ce dernier est député au parlement bruxellois depuis juin dernier, et vice-président du MR Bruxellois depuis 2017. Il est également conseiller communal et président du CPAS de Watermael-Boitsfort. Âgé de 35 ans, il a travaillé pendant 7 ans au cabinet de Didier Reynders quand celui-ci était ministre des Affaires étrangères. Il s'agit d'un "rassembleur", qui a également l'avantage de la jeunesse, estime le commissaire européen jeudi.

L'élection du prochain président de la régionale bruxelloise du MR se fera au suffrage universel des membres, à la majorité absolue des votes exprimés.