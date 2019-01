"Une gilet jaune belge serait morte ce week-end à Paris", pouvait-on lire sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Ce qui n'était autre qu'une fake news - ou désinformation - s'est pourtant retrouvée en tête de plusieurs sites d'information en Belgique francophone. Après avoir recoupé et vérifié les informations dont il disposait, le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders a communiqué dimanche soir: "Vérification faite, les autorités françaises nous confirment n'avoir aucune information sur le prétendu décès (...). Notre ambassade n'a été sollicitée par aucune famille endeuillée."

Ce lundi, le vice-premier Ministre a durci le ton sur les ondes de La Première. "La première chose est d'abord de vérifier", lance-t-il, avant de poursuivre. "Je ne peux pas réagir immédiatement donc ce que nous avons fait c'est demander dès le samedi à notre ambassade de vérifier à Paris la situation. Nous n'avions aucune indication des services français comme quoi il y aurait eu un décès, ou une personne blessée venant de Belgique. On a revérifié le dimanche matin et il n'y avait toujours aucune indication d'une quelconque personne blessée ou décédée. Et ce qui m'avait frappé : il n'y avait aucune demande de famille."





Ce type de désinformation n'est d'ailleurs pas sans conséquence pour le bureau du ministre, dans un contexte de hautes tensions sociales, liées aux actions des "gilets jaunes" en Belgique et en France. "On a autre chose à faire. Dans des périodes de tensions comme ici, les services de sécurité à Paris, les services de soin des hôpitaux et les Affaires étrangères ont d'autres choses à faire que de vérifier de fausses informations."

"Je ne me satisfais pas d'excuses a posteriori"

Didier Reynders considère d'ailleurs que les fakes news devraient être plus durement sanctionnées. "Il y a une réflexion à mener, Si le parquet a les moyens de mener une action judiciaire, il y a probablement des mesures à prendre. (...) Un débat doit avoir lieu au Parlement. On va trop loin dans la diffusion de ces informations. Je signale qu'elles ont été reprises à la Une de certains site d'information importantes en Belgique."

Et de conclure: "Cette situation est un scandale et je ne me satisfais pas d'excuses a posteriori. C'est un peu facile une fois que nous avons démonté l'information de dire "Je suis désolé de ce que j'ai fait".