Après le duo Paul Magnette (PS) - Benoît Lutgen (CDH) la semaine passée, RTL proposait ce mercredi soir un nouveau numéro de son émission "Un politique à la maison".

C'était cette fois au tour de Didier Reynders (MR) et Zakia Khattabi (Écolo) de se plonger dans le quotidien de citoyens.

Le libéral devait donc passer toute la journée avec Barbara, une mère au foyer de 47 ans. Celle-ci l'a entre autres emmené au Aldi pour faire les courses. Après lui avoir expliqué ses trucs et astuces pour s'en sortir avec un salaire de 1500€/mois et un budget de 125€/mois pour les courses, Barbara n'a pas résisté à l'envie de lui demander combien, lui, gagnait. "Avec les indemnités, on arrive à 11.000 euros nets par mois", a-t-il répondu.

Si ce montant avait déjà été publié dans la presse, il a réussi à arracher un "waw" de stupéfaction à Barbara qui lui a alors demandé s'il pensait mériter cet argent. "J''en ai le sentiment, quand je compare avec d'autres que je connais qui travaillent dans le secteur privé. Mais, je vous rassure, si vous interrogez des ministres dans d'autres formations politiques, ils ont exactement le même revenu."

Notons que Didier Reynders gagnera bien plus s'il devient secrétaire général du Conseil de l'Europe. S'il avait, en tant que ministre fédéral, une rémunération de 227.000 euros/an, celle-ci s'élèvera à 314.000 euros/an à la tête de l'institution. Sans compter qu'il bénéficiera d'un logement de fonction à Strasbourg.