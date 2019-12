Primes supprimées, consultations plus chères chez le médecin, essence, diesel, timbre, eau… L’année s’annonce plus coûteuse pour les ménages belges.

Photovoltaïque : fin des compensations

Les propriétaires bruxellois de panneaux photovoltaïques ne pourront plus déduire l’électricité qu’ils injectaient sur le réseau de la quantité qu’ils prélevaient, ce qui leur permettait de faire baisser la partie “coût réseau” de leur facture.

Indemnité de chauffage revue à la hausse

Pour avoir accès au Fonds mazout, les revenus annuels nets devront désormais être inférieurs à 3 330 €, contre 3 270 € auparavant. L’allocation de fonds varie entre 14 et 20 centimes par litre pour les combustibles livrés en grande quantité.

Yo-yo des frais de distribution de gaz et d’électricité

Les frais de distribution de l’électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale diminueront en 2020 avant de remonter par la suite, selon la grille tarifaire 2020-2024. En moyenne, une économie de 33,70 € pour le client.

Augmentation du prix de l’eau à Bruxelles

Pour un ménage de deux personnes (consommation moyenne de 70 m³ par an), l’augmentation du prix de l’eau s’élèvera à 5,52 €, soit 2,19 % l’an prochain. Le prix de l’eau était gelé depuis 2014 dans la capitale.

Les herbicides de synthèse interdits

Après l’interdiction à la vente le 1er janvier 2019, l’utilisation des herbicides sélectifs synthétiques, de même que les engrais qui contiennent ces substances, sera désormais interdite dès le 1er janvier 2020.

Fin du bonus logement en Flandre

Les droits d’enregistrement pour l’achat d’un bien immobilier en Flandre baissent de 7 à 6 %. En contrepartie, l’avantage fiscal lié au crédit hypothécaire (achat, construction ou rénovation) sera supprimé.

Prescription électronique obligatoire

La prescription électronique de médicaments devient obligatoire pour les patients ambulatoires dès le 1er janvier 2020. Les médecins âgés de 64 ans ou plus en sont toutefois exemptés. Le papier pourra encore être utilisé en cas de visite à domicile ou dans les maisons de repos.

Introduction du paquet de cigarettes neutre

Afin de rendre le tabac moins attrayant pour les jeunes, le paquet de cigarettes neutre sera obligatoire dès le 1er janvier. Seules la marque et la quantité de produits pourront figurer sur l’emballage. De même que la mention de risque pour la santé.

Consulter le médecin sera plus cher

La consultation chez le généraliste passe de 21,79 à 22,22 € pour un médecin accrédité et à 26,80 € au lieu de 26,27 chez un médecin non accrédité. La visite à domicile s’élèvera à 39,63 € (contre 38,88 € en 2019).

Diminution des coûts des aéroports belges

Les coûts du contrôle aérien seront davantage répercutés sur les compagnies aériennes qui survolent le ciel belge. Des charges en moins, donc, pour les aéroports belges, ce qui pourrait faire baisser le prix des billets d’avion.

Essence et diesel toujours plus chers

La part de biocarburant dans les carburants fossiles va augmenter, conformément à une directive européenne. La Belgique a opté pour une part de 9,6 %, rendant le diesel et l’essence plus chers de 2 cents par litre.

Véhicules diesel de norme 3 interdits à Bxl

Les véhicules diesel de norme 3 viennent s’ajouter à la liste des véhicules interdits dans la zone basses émissions couvrant la Région bruxelloise. Seul un accès de 8 jours par an est possible via un pass d’un jour de 35 €.

Norme d’émission Euro 5 pour les deux-roues

Les nouveaux deux-roues motorisés (motos et scooters) devront répondre à la norme d’émission Euro 5, qui implique une réduction d’un tiers des émissions polluantes par rapport à la norme Euro 4.

Fin de la prime aux véhicules électriques en Flandre

Alors que l’achat d’un véhicule électrique avant le 31 décembre peut encore donner droit à une prime allant jusqu’à 4 000 € en Flandre, le gouvernement flamand a décidé de supprimer cet avantage, estimant l’objectif manqué.

10 cents de plus pour une bière au café

Les bières brassées par AB InBev et Alken-Maes seront plus chères à partir du 1er janvier dans le secteur Horeca (jusqu’à 10 cents le verre) et les supermarchés. Le prix du fût de Stella progressera notamment de 6 € et celui de Jupiler, de 2,70 €.

Une (très) faible hausse des salaires

Le salaire des quelque 470 000 employés assujettis à la commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) sera indexé de 0,8 % au 1er janvier 2020. Au 1er janvier 2019, l’indexation annuelle s’était élevée à 2,16 %.

Allocations familiales : nouveau régime

À Bruxelles, le montant de base passe à 150 € par enfant (140 € pour les naissances avant le 31/12/2019). La prime de naissance s’élèvera à 1 100 € pour chaque enfant né après le 31 décembre 2019.

Timbres-poste plus chers

Le timbre Prior sera vendu au prix de 1,21 €, rien de moins que 21 % d’augmentation par rapport à 2019. Le non-Prior augmentera quant à lui de 6,32 %, pour atteindre 1,01 €.

Proximus augmente encore ses tarifs

Comme l’an dernier, Proximus adapte ses tarifs en début d’année. Les packs Internet (+1 €/mois), Tuttimus (+1,50 €/mois) et Familus (+1,50 €/mois) sont touchés, afin d’investir dans le réseau et la 5G, assure l’opérateur.