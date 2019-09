Si les vacances d’été sont officiellement terminées, il est déjà temps de planifier vos prochaines vacances sur les pistes de ski. Et pour se rendre sur les plus belles pistes, oubliez le stress des bouchons et la pollution : il est désormais relativement simple de se rendre dans les stations de ski en train.

En effet, Thalys propose des trains spéciaux pour rallier les montagnes. D'ailleurs, les billets seront en vente dès demain, 12 septembre, pour des voyages compris entre le 21 décembre 2019 et le 11 avril 2020. Et cette année, Thalys assure une liaison entre Anvers-Central et Bruxelles-Midi vers Chambéry, Albertville, Moûtiers, Aime la Plagne, Landry et Bourg-Saint-Maurice.

Trois formules spéciales

"Réserver son trajet en Thalys Neige est très simple, il suffit de choisir son tarif parmi les 3 proposés : Standard, Comfort et Premium", précise-t-il.

Concrètement, le Thalys Neige est accessible à partir de 55€ l’aller simple en Standard, le tarif Comfort, quant à lui, est accessible à partir de 120€ l’aller simple.

"Pour ceux qui veulent profiter de tous les services du célèbre train rouge (dont un repas servi à la place et un Welcome Drink), le tarif Premium débute à 129€ l’aller simple. Il existe aussi un bon plan pour les plus rapides : l’offre Snow Flakes permet de découvrir la gamme Premium à 89€".

Et la compagnie des trains rouges mettre à disposition des navetteurs des agents "Skihost", reconnaissables à leur uniforme rouge, mis à la disposition des voyageurs pour les aider à installer leur équipement de ski dans le train et à le décharger à l’arrivée. "Des espaces supplémentaires à bord prévus pour les bagages, des réductions importantes, notamment sur la location d’équipements Skiset et sur la réservation de logements auprès de MMV. Le tout sans oublier le wifi gratuit pour tous les voyageurs, comme à chaque voyage en Thalys", indique le service de presse.

De là, les amateurs de sports d’hiver pourront regagner les plus grands domaines skiables des Alpes françaises - tels que Les 3 Vallées, Tignes, La Plagne ou encore Les Arcs -le tout sans embouteillage. "Choisir Thalys, c’est aussi prendre l’option la plus respectueuse de l’environnement puisque le trajet Bruxelles-Bourg St Maurice est 10 fois moins polluant en train qu’en voiture", précise le service de presse de Thalys.

Pour en savoir plus sur les horaires et les modalités, vous retrouverez plus d'informations sur le site web de Thalys.