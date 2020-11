Le principe : vérifier que les employeurs ne discriminent pas à l’embauche. "Un agent peut appeler et dire : je veux juste du Belge."

Le ministre du Travail entend mettre son mandat à profit pour lutter efficacement contre la discrimination à l’embauche. " Tout le monde doit avoir le droit de trouver ou redécrocher un travail. Or, on voit en Belgique qu’on a encore trop de discriminations à l’embauche, qu’elles soient liées à l’origine ethnique, au genre, mais aussi à l’âge. Trop souvent des travailleurs plus âgés ne reçoivent aucune réponse ou se voient opposer un motif mensonger, regrette Pierre-Yves Dermagne. Lutter contre ces discriminations passe par plus de contrôles. On veut activer des mystery call beaucoup plus souvent. "

(...)