Ils demandaient un camion, à tout le moins du carburant, et un logement. En vain

Le sort de Natacha de Crombrugghe reste un mystère pour les autorités péruviennes, qui recherchent la touriste bruxelloise depuis plus de 15 jours. La jeune fille de 28 ans n'a plus été vue depuis sont départ pour un trek dans le Canyon de Colca.

De leur côté, les unités d'enquête de Cabanaconde mettent en œuvre les meilleures stratégies pour retrouver rapidement la trace du touriste, disparue depuis le 23 janvier.

Le maire, Christian Cayani Benavides, a déclaré aux médias que Cabanaconde a toujours été une ville sûre. "Cette situation nous inquiète beaucoup car on nous présente comme un endroit dangereux alors que ce n'est pas le cas. Cabanaconde a toujours été calme, il n'y a pas de crime ou d'actes criminels d'une plus grande nature n'ont pas été signalés" , a-t -il déclaré aux médias locaux.